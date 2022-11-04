Восемь кусков парчи, или самый популярный комплекс цигун в Китае — два комплекса по восемь упражнений в каждом. Здесь его лучшее описание Упражнения помогают здоровым людям поддерживать здоровье и увеличивать энергоресурсы, а больным — восстанавливать жизненные силы.

Автор наборов упражнений — Yueh Fei еще во времена правления династии Сун (1103-1141). Изначально они были созданы для увеличения физической силы и здоровья солдат.

Описание и смысл кусков парчи

Первый кусок — поддерживай небо пальцами, чтобы избавиться от сутулости, снять усталость, укрепить мышцы спины и поясницы, улучшить равновесие. Важно чтобы не только руки были подняты вверх, но и язык. Это важный элемент даосских практик, который долго держали в секрете. Поднимая язык, человек соединяется с космосом, черпая из него энергию.

Второй кусок — натягивай лук в обе стороны. Нужно принять следующую позу: шагнуть в сторону так, чтобы ширину между ногами была больше ширины плеч, а затем присесть (колени смотрят в стороны). Руки сжать в кулаки и скрестить перед грудью так, чтобы левая кисть оказалась поверх правой. Натягивание лука укрепляет мышцы рук, спины и ног, улучшает циркуляцию крови.

Третий кусок — регулируй положение селезенки и желудка поднятием одной руки. Упражнение растягивает мышцы, стимулирует работу желудка, селезенки, печени и желчного пузыря.

Четвертый кусок — поворачивай голову и смотри через плечо, чтобы избавиться от пяти слабостей: болезней сердца, легких, печени, почек и селезенки. Эти органы считаются энергетическими центрами и отвечают за эмоции человека.

Пятый кусок — покачивай головой и ягодицами, чтобы усмирить горячий характер. Упражнение успокаивает нервную систему и снимает напряжение, вызванное стрессовой ситуацией. Во время выполнения куска голова и шея должны находиться на одном уровне с позвоночником.

Шестой кусок — обхвати руками пальцы ног, чтобы укрепить почки и надпочечников. Упражнение улучшает работу почек, растягивает и укрепляет мышцы спины, а также благотворно влияет на мочевой пузырь и половые органы.

Седьмой кусок — сожми кулак и нанеси удар в воздух со всей яростью, чтобы увеличить силу и энергию. Упражнение поднимает жизненный дух, укрепляет мышечную систему, устраняет все застои.

Восьмой кусок — поднимай и опускай пятки, чтобы встряхнуть все тело и вылечить все болезни. Упражнение стимулирует шесть каналов ци, связанных с работой внутренних органов. Энергия начинает циркулировать по микрокосмической орбите и равномерно распределяется по телу.